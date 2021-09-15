一名曾姓女子懷疑女子小郁（化名）勾引她的丈夫，憤而在臉書寫下，「這就是小三」、「她在賣鹽酥雞」等文字，並附上小郁的照片，遭到小郁提告妨害名譽。屏東地院審結，判其拘役20日，得易科罰金2萬元。可上訴。

判決書指出，曾女認為小郁與她的丈夫發生婚外情，便於1月間於個人臉書張貼，「大家來看這就是小三」、「小三也真的是很不要臉現在還在賣鹽酥雞臉皮真厚」等文字，還附上小郁的照片，讓多人誤會小郁有與曾夫外遇，案經小郁報警提告，檢方偵結起訴。

曾女於偵訊時坦承犯行，檢方認定犯案情節與小郁所指相符，並有臉書截圖9張、警方受理案件紀錄表、刑事案件報案三聯單等證據，足認罪嫌，遂向屏東地院聲請簡易判決。

屏東地院法官認為，曾女不以理性方式處理感情糾紛，隨便於臉書上張貼辱罵、誹謗小郁的文字，已妨害其名譽，考量曾女犯後坦承犯行，態度良好等，依犯散布文字誹謗罪，處拘役20日，如易科罰金，以新台幣1000元折算一日。可上訴。

刑法第309條第1項明定，公然侮辱人者，處拘役或9千元以下罰金。刑法第310條明定，意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處1年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。散布文字、圖畫犯前項之罪者，處2 年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金。對於所誹謗之事，能證明其為真實者，不罰。但涉於私德而與公共利益無關者，不在此限。