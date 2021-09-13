女網友今日在搭火車時，遇上手機遭強制鎖定的驚魂記。（翻攝臉書社團《爆料公社二社》）

台灣最美的風景！一名女網友在臉書上尋人，稱方才在火車上時，手機故障遭到系統強制鎖定，結果遇到一名熱心的先生主動協助，幫她聯絡客服，成功化解了危機，讓女網友直呼，「真的非常感動！」

這名女網友13日在臉書社團《爆料公社二社》發文，透露自己下午在火車上時，因手機突然故障，她便先強制關機處理，沒想到再次開機時，手機卻遭到系統鎖定，需要輸入PIN碼才能登入，不巧地是原PO遺忘了密碼，因此無法登入。

原PO說，當時她身上帶著公司重要的物品，因此非常焦急，在新竹站時詢問了一位穿著短褲的先生，沒想到那位先生一口答應了請求，立刻上網查詢了電信的線上客服，最後成功找回PIN碼並解鎖手機。

原PO激動地寫下，「要不是因為他，公司還以為我失聯了」，「如果這位先生你看到了，我雖然當面跟你道謝過，但我真的非常感謝你願意對一個陌生人伸出援手」、「真的再次感謝您！」

文章曝光後，不少網友被暖哭，紛紛留言回應，「喜歡這樣正面感謝文，看完真感動」、「超暖心的好人」、「這是不是告訴大家，身上要帶兩支手機很重要」；原PO也在留言區回應，其實很害怕被誤會是詐騙集團，但那位先生很爽快地幫忙，真的令她很感動。