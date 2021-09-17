掃地到一半回頭掃把消失 離奇影片曝光網翻桌：我也做過

1名網友日前公開1段有趣影片，影片中1名男子掃地到一半準備拿起畚斗，回過頭發現原本手中的掃把離奇消失，左思右想都遍尋不著，還不斷前後重覆動作，回想自己把掃把放在哪，殊不知門口監視器為他解答疑惑，原來他將掃把全程「夾在腋下」卻渾然不知，傻眼反應笑翻網友，網友紛紛留言說「我也有過！」

1名網友在臉書「爆廢公社公開版」發表1則影片，影片中1名男子在自家庭院掃地，途中準備拿起畚斗掃起灰塵時，順手將掃把夾在左手腋下，等到他拿起畚斗準備掃起時，卻「自認為」掃把不見了，男子開始一臉困惑地不斷回想掃把放到哪，不時撓頭、比手畫腳，就是不記得腋下夾著掃把。

原來他將掃把全程「夾在腋下」卻渾然不知，傻眼反應笑翻網友，網友紛紛留言說「我也有過！」（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

騎樓的監視器完整拍下男子的行為，事後還後製上字幕「奇怪的勒」、「跑去哪裡了」、「剛剛明明還在」、「那A阿捏」，男子最後還放下畚斗不斷回想過程掃把到底到哪裡去？有趣反應讓網友們看傻，短短1天內累積超過2萬個讚，5500多則留言。

其他網友留言笑說，「我婆婆曾經拿她的手機打給我說她沒帶手機去公司，我還幫她在家找了一輪」、「正常啦，我曾經找很久眼鏡，結果卻一直戴在臉上」、「我承認我做過類似的事」、「我發誓我經歷過」、「消失的不是掃把，是他的認知能力」、「還好啦，我還遇到從樓梯下來的還問我樓梯在哪」。