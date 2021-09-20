大學指考上月31日放榜，錄取率高達97.98%創下歷史新高。有網友發文表示，她和男友學測都沒考好，但是她怎麼勸說男友卻不願冒落榜的風險考指考，只有她願意背水一戰。最後指考放榜她順利錄取台大，但男友學測只錄取「中字輩」大學，讓她感到很丟臉「為什麼我會有一個這樣沒路用的男友，有點想和他分手。」貼文一出引起網友論戰。

一名女網友近日在《Dcard》發文表示，她和男友都就讀某直轄市第一志願的女校和男校，但今年學測2人都考差了，男友考上中字輩後段班，原PO希望可以一起考指考，但對方認為有上國立大學已經很好了，不想冒可能落榜的風險，所以拒絕考指考，2人也因此從學測放榜後就開始冷戰。

原PO透露，直到最近指考放榜，她考上台大，男友才和她聯絡，「我才熊熊想起來，原來我還有這個沒出息的男友。」她認為男友明明能上第一志願，為什麼不敢考指考？中字輩的大學在原PO眼裡，是社區高中在讀的，這讓她感到丟臉，並直言「為什麼我會有一個這樣沒路用的男友，有點想和他分手，因為他不上進。」

貼文一出引起熱議，許多網友紛紛吐槽，「有夠傲慢，妳愛情考試0分」、「你男友真可憐，有個智商高心智卻極低的女朋友」、「哇，抱歉中字輩讓妳丟臉了，妳就好好待在台大當你的勢利眼資優生吧」，但也有網友抱持不同想法，「說認真的我覺得你的想法沒錯」、「原PO在意的明明就是不敢指考，怎麼都看成一定要台大？」、「請不要一直嘲諷別人尊爵不凡」。