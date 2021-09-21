第九輪公費疫苗主打輝瑞／BNT及高端，並於昨日開放民眾上網預約。不過卻有一名女大生表示，到1922平台預約時卻發現，頁面大大顯示「火鍋預約平台」，後面還寫著「請稍後再試，看便便」，令她一頭霧水大罵「什麼鬼？」

原PO昨（20）日於論壇《Dcard》發文指出，1922疫苗預約平台10點一開放，就手刀上網預約打苗，沒想到才打開網頁，頁面上就大大寫著「火鍋預約平台」，下方一排字更表示「現在造訪人次不引起你，請稍後再試，看便便」。

女大生上1922預約疫苗，頁面卻變成「火鍋預約」。（圖／翻攝自Dcard）

原PO瞬間傻眼，「火鍋？便便？什麼鬼啊？」她坦言看到的當下真的既緊張又生氣，「不知道網站為什麼變成這樣，進不去就算了，還叫我看便便」，不過幸好最後她仍有成功預約。

貼文曝光，隨即登上網站熱門榜，不少網友紛紛留言，「笑死，火鍋預約平台，是打完BNT就有火鍋吃嗎？」、「這大概就是打疫苗後會餓的原因」、「一定是網站工程師想吃火鍋」、「是提醒你打完疫苗吃火鍋，然後記得便便啦」、「這是唐鳳藏的彩蛋啦」、「這一定是打疫苗的副作用」。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。