北市副市長蔡炳坤27日宣布，北市70歲以上長者、60歲以上原住民，28、29日開放莫德納第2劑疫苗預約，10月1日至7日開打，共有285個接種點，若沒預約的長者，請10月7、8日打電話到區公所登記，會安排在10月13至15日開打。

蔡炳坤說，北市目前疫苗第1劑覆蓋率64.5％，第2劑14.2％，會逐日繼續往上，目前還是六都第一，關於最近接種規畫，滿多長輩接種第1劑AZ迄今已超過10周，因此協調幾個醫院會開特別門診，從明天起至10月1日，提供AZ第2劑到院接種。

蔡炳坤說，明天上午9時起，開放北市70歲以上長者、60歲以上原住民接種莫德納第2劑疫苗預約系統，包括設籍在北市者、沒設籍但合法居留的外籍人士，都有名單，也可選時間及接種地點，為因應社區化，總共有241家診所、32家醫院、12區門診，共285個接種點，疫苗足夠，請放心。

台北市長柯文哲說，北市上周打BNT的高中職生總共3萬6902人，其中有1萬1806請疫苗假，每天快20％人請假，不少同學也乘機放假，其中450人不舒服、5人住院，但已有4人出院，相對還是安全，後續仍保持機警態度，因這不像流感打了10幾年，新冠疫苗滿複雜，有AZ、莫德納、BNT、高端等。