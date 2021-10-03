隨著國內疫情趨緩，指揮中心今（3日）宣布開放部分休閒娛樂場所，新北市長侯友宜表示，視聽歌唱業、資訊休閒業按照中央指引開放，但新北市還有其他配套防疫措施，將採申請制、業者要說明落實防疫執行方式，書面送到市府審核核准後才可復業。

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侯友宜表示，新北市10月5日起，會按照中央相關指引開放，有條件開放部分休閒娛樂場所，視聽歌唱業、資訊休閒業等，採預約制、全程戴口罩，且從業人員6成以上應施打疫苗滿14天，新北市府另新增相關配套，採取申請制，需將書面說明防疫指引及相關執行方式，送至市府審核通過後才可復業。