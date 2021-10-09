新北疫情持續穩定 侯友宜：考慮假日停開線上疫情說明會 15:252021/10/09 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今在疫情說明會會後表示，疫情持續穩定，如假日又零確診的話，會考慮停開線上疫情說明會。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北今無新增個案，連續9天加0，新北市長侯友宜今在疫情說明會會後表示，疫情持續穩定，如假日又零確診的話，會考慮停開線上疫情說明會，平日則偶由副市長劉和然代理主持。 淡水煙火今登場 侯友宜：目前關渡橋一帶有回堵現象 景點塞爆！憂疫情捲土重來 陳時中：口罩戴好不擔心 #新冠肺炎 #台灣 #說明會 #疫情 #新北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北連10天＋0 侯友宜：這2處人潮達40％不建議再前往 14:472021/10/09 生活 財新服務業PMI重返擴張 通膨壓力有加劇跡象 04:102021/10/09 全球財經 防疫新常態 費鴻泰推「打疫苗沒」Q版貼圖 11:292021/10/09 政治 30產業淪重災區 基本薪資漲幅擬補3到5成！30萬家待救 月底提商業薪資補貼 04:102021/10/09 焦點要聞 桃園關懷據點 開放唱歌了 04:102021/10/09 地方新聞 電殺台商1／疫外催生缺煤缺電飆油價完美風暴 台商Q4惡戰 09:022021/10/09 財經 拯救疫情住房大作戰 飯店主題房熊殺熊可愛 04:102021/10/09 時尚消費 基本工資調漲194萬名勞工受惠 侯友宜4字回應 15:292021/10/09 生活 「打疫苗沒？」 費鴻泰搭疫情時事 推Q版貼圖 09:052021/10/09 政治 阿部瑪利亞怕減肥破功避見邰智源 04:102021/10/09 娛樂新聞 緩解大陸經濟壓力 該啟動新基建 04:102021/10/09 焦點新聞 生活熱門新聞 一天最多可吃幾顆蛋？醫師揭答案 40萬網友震驚 - 生活 確診者出現「新冠腳趾」 羅一鈞：和皮膚變化有關 - 生活 國藥科興疫苗返台混打如何選？指揮中心回應了 - 生活 LINE用法180度大改變 女實測爽炸：早該這麼做 - 生活 113萬劑莫德納今到貨 陳時中曝用途 一類人適用 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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