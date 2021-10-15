一場疫情改變了消費者的用餐習慣，尤其對於電子支付的接受度大增，越來越多餐飲業者疫後積極加入線上點餐行列！其中，以港式點心、美味燒臘聞名的台中「銅鑼灣」文記港式餐廳宣布，將結合「快一點」線上點餐系統，使用Line吸收會員結合線上金流，讓顧客加入好友並在線上點餐結帳，加快現場取餐流程，減少染疫風險。

銅鑼灣餐廳主管表示，Line的會員資料庫同時能有效地觸及群眾，能夠更有效益的傳遞優惠活動訊息，也可建立一對一客服窗口，協助顧客線上訂位，及時解決顧客問題。

為引導更多顧客加入官方Line會員，銅鑼灣十月份推出Line新加入好友優惠活動，加入官方好友即可收到歡迎簡訊及商品優惠券一張，當日消費滿額即可立即使用。銅鑼灣表示，將宣傳活動以電子化方式呈現，穩固線上會員的黏著度，增加顧客回流率，為未來餐廳網路行銷活動鋪好宣傳之路。

位於台中市西屯區河南路二段、近逢甲商圈的銅鑼灣餐廳，擁有寬敞的雙店面，內含三間十人桌型的獨立包廂，開放式的座位也遵守台中市防疫規範。

此外，銅鑼灣十月份單點菜單全面更新，同時推出十人桌菜系列，無論是家人餐敘或是宴請賓客都有更多選擇。在步調慢下來的防疫期間，銅鑼灣調整團隊步調，讓餐廳整體更加優化，準備好接待更多的顧客。