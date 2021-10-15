DJ圓圓已單身多年，加上正值適婚年齡，現在讓位在高雄的媽媽都看不下去了，圓圓媽近期決定祭出武林帖，她向圓圓表示，只要能幫忙她介紹男朋友並且這個對象有成功交往超過三個月，就給出大紅包36000以示鼓勵。

圓圓也大聲告訴身旁朋友這個好消息，希望增加大家介紹好姻緣的機率，她近期報復性開工，彌補一下上半年因疫情工作停擺的空白，更逗趣補充：「想要賺36000大紅包的人，快介紹好男人給我吧。」

她近來發行新舞動單曲〈Rosa〉，今年疫情許多活動與音樂祭都延期或暫時停擺，圓圓更是這波疫情下的大受災戶，她仍重金砸下近百萬發行這首新單曲，新歌是她今年八月飛一趟去上海做主持工作時，也一併安排行程錄製的新歌。

這首新歌的產生過程可以說讓圓圓受盡了折磨，歷經來回42天的隔離生活，在只有6坪的飯店房間和自己的相處，這對活潑好動的她來說，簡直快把她給悶壞 ，開啟追劇模式，看了好多愛情的劇碼，讓她心裡十分悸動，圓圓竟開玩笑直呼：「好想要接吻 。」