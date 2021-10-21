關注北韓形勢的韓媒體報導，近日北韓方面調整了邊境的宵禁時間。但是仍有不少北韓人民甘冒違禁就要被送往強迫勞動大隊的處罰，在宵禁時間外出。究竟是為何原因？

《每日北韓》（Daily NK）報導，北韓修改了邊境的宵禁時間，從原本的晚上8點到早上5點，改為晚上6點到早上7點。知情人士向該媒體指出，自10月1日改動宵禁時間以來，北韓方面還加大了針對違禁者的處罰。根據他的說法，自修改宵禁時間以來，已經有約60個人違反規定而被送往強迫勞動大隊。

針對北韓更改邊境的宵禁時間，《朝鮮日報》是指出，北韓是趁冬季來臨之前，趕在10月1日修改宵禁時間。

根據消息人士說法，修改宵禁時間以來，當局都會在晚上6點時，逮捕違反宵禁時間的人，並且無論違規者的說法如何，一律送到強迫勞動大隊。

據了解，違禁者多數是當地市場或是小巷中的商人。僅管當局已經明文規定，將會祭出更嚴重的處罰，這些人仍舊為家人甘冒風險，即便是多賺一分錢也好。

消息人士指出，執法單位將這些人移送到強制勞動大隊，原因就是這些執法者必須要無條件服從中央的命令。

報導指出，北韓當局在去年也對違反宵禁的人員實施了相同程度的懲罰。

根據北韓邊境會寧市（Hoeryong）的統計，今年違反宵禁者的人數明顯高於去年，約是去年的4倍。顯示出有更多人嘗試在宵禁時間外出，進行一些商業活動。

消息人士指出「因為疫情大流行的緣故，生活在北韓邊境的人們面臨更嚴重的糧食短缺危機。但是領導層級並沒有透過良好的糧食分配政策來減輕人民的痛苦，而僅是採取令人遺憾的措施來管控，讓人們的生活變得更糟。」

消息人士表示，被強制送往強迫勞動大隊的人們，將會在那裏待上15~20天。但是當局不會提供他們食物，他們還要仰賴家人送便當才能果腹。

《美聯社》報導，本月中旬，聯合國專家指出，北韓的弱勢兒童以及老年人都面臨著飢餓的風險。聯合國朝鮮人權問題特別報告員Tomas Ojea Quintana指責，是國際制裁以及新冠疫情封鎖，導致北韓糧食短缺的情況更為惡化，並呼籲要解除因北韓發展核計畫而實施的制裁，以免發生危機。