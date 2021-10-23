大陸GDP第3季增速意外跌破5%，顯示大陸經濟動能減退，加上9月生產者物價指數（PPI）年增率達10.7%，創有統計以來最高紀錄，更引發停滯性通膨風險疑慮。但同時間大陸發行40億美元債券，利差創下歷史新低，代表市場投資人依然看好大陸前景，顯示大陸經濟短期面臨挑戰，但不會構成長期衰退危機。

共同富裕與轉型並行

大陸第3季增速放緩主要原因，主要是當局對房地產市場的調控和電力供應短缺所造成，出口和房地產是拉動疫後大陸經濟復甦的主要動力，但由於9月房地產投資比1年前下降約4%；另一方面，能源和大宗商品價格上漲導致電力短缺因而造成工廠產量減少，一些中小企業失去訂單，而不斷高漲的航運價格，也對大陸外貿企業造成一定衝擊。7、8月分多個地方遭受零星疫情和水災衝擊的偶發因素，也不可忽略。

探究大陸經濟動能減退原因，主要為短期因素，尤其對大型網企與房地產的整頓，可能會造成短期衝擊，但北京著眼於長期利益的宏觀政策，是為後續動能創造空間。

首先，大陸經濟在向高品質發展轉型的同時，也布局共同富裕。若是房市過熱，會導致貧富差距擴大，對長遠的可持續增長和國家安全無益，整頓房地產業成為大陸治理的關鍵挑戰之一。大陸政府早在去年夏季就開始收緊房地產業，要求開發商削減債務水平，恆大爆發債務問題後，北京可能微調緊縮措施，並加強系統性金融風險的控制，但會堅持降低房地產財務槓桿風險既定政策。

大陸經濟韌性極強，結構持續改善中，其中高科技產業、數位經濟對經濟的推動作用越來越明顯。雖然整體固定投資增速放緩，但高科技產業投資卻增長快速，大陸今年邁入「十四五規畫」，將在科技發展上展開全面布局，可以說大陸的投資結構在發生變化，新舊經濟動能正處於轉換期。

其次，能源供應緊張是階段性的，估計第4季會緩解。目前全球能源供應緊張，這一方面是由於新冠疫情所產生的限制結束後，經濟復甦提振了企業對能源的需求；另一方面，在減碳的議題下，主要經濟體從各方面限制了傳統能源行業的投資開發，從而推升了能源價格。隨著相關措施逐步施行，煤炭、電力供應對經濟運行的影響將會逐步降低。從9、10月分的情況來看，大陸電力生產增速已有所加快，估計大陸政府在落實氣候目標方面將更具彈性。

將放緩轉化為長遠動力

此外，大陸政府前期的財政政策有望在第4季見成效。從數據上看，大陸政府在基建投資方面呈收縮狀態，今年前3季僅增長1.5%；在金融和財政政策上也採取了降槓桿、減輕地方債務等方式，為未來做政策準備。

「十四五」期間，大陸將推進102個大型基建項目，但地方政府在今年前8個月，共發行了1.8兆元（人民幣，下同）專項債，遠低於往年同期水平，第4季則將發行約1.56兆新增地方政府債券，持續減少。

由於去年大陸經濟受疫情影響，整體呈現前低後高趨勢；今年受基數影響，經濟增速前高後低是正常情況，並不意味著大陸經濟復甦的整體態勢有所改變。加上第3季服務業增長明顯，9月分服務業商務活動指數52.4%，高出上個月7.2個百分點，其中鐵路運輸、住宿、餐飲等行業商務活動指數均大幅回升。今年前3季大陸高技術製造業增加值同比增長20.1%，高技術製造業投資同比增長25.4%，可以看出大陸長遠可持續發展的動能在增強。

排除大規模疫情和極端天氣的情況下，大陸消費支出將在第4季繼續恢復。大陸總理李克強承諾第4季增長維持5%左右，全年經濟增速仍可達到8.6%，高於今年政府工作報告所設定的6%以上目標。在經濟轉型壓力不減的情況下，能否做到剛柔並濟、張弛有度地將短期內的放緩轉化為長遠的增長動力，把握好結構性改革良機，是對大陸政府的長期考驗，而不僅僅是關注下一季的經濟數據表現。