立積(4968)受到WiFi SoC缺貨衝擊，獲利表現溜滑梯，兩家外資也分別對其出具最新研究報告，其中，維持加碼評等、目標價340元，但亞系外資則將目標價由380元調降到360元、評等維持買進。

立積第三季營收10.26億元、季減少40.9%、年增加21.3%，單季稅後淨利為2900萬元、季減少88.6%，與去年同期持平，單季每股獲利0.46元，立積第三季單季毛利率為26.4%，相較第二季減少5.6個百分點、相較去年同期減少10.4個百分點。

美系外資表示，立積第三季毛利率表現疲軟並不意外，主要是因營收規模縮減，且加上晶圓成本調漲，預計立積股價在低迷修正後有機會回升，故維持加碼評等、目標價340元。

美系外資表示，立積的WiFi SoC短缺仍然是第4季的問題，但因為Broadcom(博通)將WiFi SoC製程從40奈米轉移到28奈米，故WiFi SoC缺貨進入明年第一季應該會逐漸緩解。立積也預計2022年WiFi 6普及率將達到70%，不僅如此，2022年WiFi 6E收入貢獻達10%，且出貨手機的WiFi 6 FEM將成為主流產品、貢獻營收大於50%。

亞系外資表示，立積第三季因為Wi-Fi SoC短缺加劇，使得單季財報低迷，該狀況可能在第四季持續下去，故將立積目標價由380元調降到360元、評等維持買進。

亞系外資表示，立積因為缺貨，對於主要ODM客戶的出貨滿足率僅50%，而相信Skyworks和Qorvo的ODM滿足率為70~80%，導致這些RF廠之間的出貨比差異，主要是因為立積受大陸市場疲軟的影響更大、Wi-Fi 5出貨比重更高，故立積2022年前景取決於Wi-Fi SoC供應，現階段維持25%的市場份額目標不變，主要是明年第一季的能見度仍然很低。

亞系外資將立積2022年、2023年每股盈利預測調降18%和5%分別為17.79元和26.49元，但仍然樂觀地認為立積在大陸Wi-Fi 5市場將持續復甦，且Wi-Fi6/6E滲透率繼續上升。