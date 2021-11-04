氣立(4555)10月營收為1.60億元，年成長21.76％。氣立表示，以產業趨勢來看，第4季已進入傳統淡季，營收成長相較上半年趨緩；但由於今年整體產業動能仍較去年旺盛，預期第4季營收表現仍優於去年同期。累計前10月營收17.33億元，年增32.66％。

根據工研院產科國際所的統計，受惠數位轉型、物聯網應用以及半導體產業等成長，2021年台灣機械設備製造業產值約可增加6.1％。尤其是產業在進行數位轉型上仍屬於起步的階段，因此對於未來市場前景也相當看好；而在智慧導入上，仍以設備自動化以及與生產直接相關的項目為主。

10月底公布的第30屆台灣精品獎中，氣立分別以「三爪式電動夾爪」及「精密過濾緩啟模組」兩項產品上榜，這也是台灣氣立連續第7年有產品入選，顯見不論在研發及產品力上氣立均有相當競爭力，將有助於未來產業升級的過程中持續市場開拓與業績成長。