華府智庫「新美國安全中心」日前進行兵推，模擬中共進犯東沙島，俘虜500名台灣駐軍後建立軍事哨站。報告建議，由於保衛偏遠外島有其難度，台美應讓外島變身為「毒蛙」，讓中共在試圖奪島之初，就承受軍事、經濟和政治上的慘痛後果，侵略成本遠大於獲利。

國防部長邱國正表示，他曾透過視訊會議勉勵東沙島以及外島弟兄，「一定要與島共存亡」，因為「我死則國生」，如果官兵求存活，「國家就完蛋了」。邱部長的談話，猶如當年國軍的八百壯士死守「四行倉庫」，也與邱過去的「絕對奉陪到底」一致。

不過，我們這些退伍老兵，對邱的激情豪壯之語倒有一些不同的看法。如果他在「與島共存亡」前面加上「雖然當前兩岸情勢十分危急，若政府能夠遵守不改變現狀承諾、不繼續挑釁北京，則不會發生戰爭」，這樣才是智慧之語。此外，邱部長也應當先問問外島的駐軍及他們的親屬，尤其是父母親是否同意他的說法。

東沙島面積只有1.8平方公里，距離高雄444公里。島上雖設有機場，但長度僅有1550公尺的跑道，只適合軍用運輸機或民用客機起降。因此，一旦發生共軍攻島情況，國軍由台灣馳援，將是鞭長莫及，遠水救不了近火。純從軍事角度觀之，將外島變身為「毒蛙」是一頗佳構想。

但以東沙人數極少的海巡官兵及舊式武器，再怎麼樣也是不夠「毒」的。既然美國誓言要防衛台灣，台美關係堅若磐石，則美國若能協助我們在外島部署「核武」，才算是夠朋友、夠交情。因為唯有如此才能達到「恐怖平衡」，一旦兩岸交戰，雙方走向「相互保證毀滅」，大家同歸於盡，也才稱得上是「毒蛙戰略」。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※