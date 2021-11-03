很多人一聽到「菜花」，都直覺認為是性生活混亂才會感染，事實上，菜花的傳染途徑並非只會經由性行為，醫師提醒，除了使用公共廁所，進出泡溫泉、三溫暖、游泳池等潮濕環境，也須格外留意衛生，避免被菜花感染的機率。一旦發現長出菜花，愈快接受治療，儘早將病毒殲滅，才能避免「春風吹又生」。

菜花其實就是病毒疣（尖銳濕疣）的俗稱，醫學上又稱為「人類乳頭瘤突病毒（HPV）」。這種由人類乳突病毒感染的性病，病毒潛伏期長，感染初期症狀不明顯，不痛不癢，沒有水泡和分泌物，會先從皮膚外觀長出顆粒物。常見生長在男性冠狀溝、生殖器、尿道口、會陰部和肛門；女性則生長於生殖部位、陰道內外、肛門、尿道口等。

執業30多年、擁有豐富治療經驗的中醫師黃慶雲指出，染病成因主要經由不潔性行為互相傳染、皮膚黏膜破皮傳染、外傷血液，以及母親在分娩過程中胎兒經過感染菜花病毒的產道。

然而菜花並非只會經由性行為傳染。倘若公共馬桶座被菜花患者使用過未經清潔，或者是肛門口有小傷口時不慎被馬桶水濺到，也可能是使用公共浴巾擦拭、碰到前一個人分泌物留下的病毒，都有可能是菜花傳染的途徑。

黃慶雲表示，菜花病毒的潛伏期因人而異，感染後平均約半年後會發作，值得注意的是，甚至有病毒潛伏2年後，待人體免疫力下降才發作，若未積極治療，嚴重恐引起男性陰莖癌、女性子宮頸癌，不容輕忽。

目前西醫治療菜花病毒主要採雷射電燒或二氧化氮冷凍等方式及外敷化學藥膏，此種作法雖能暫時去除表皮突出物，控制外部生長，但雷射電療本身會破壞皮膚組織，疼痛有傷口，小粒或長在皮下的病灶很可能在免疫力下降時，又伺機而發。中醫治療菜花病毒，則會藉由內服外敷雙管齊下，以去除病毒為目的治療。

黃慶雲進一步說明，中醫治療菜花會採取內服加味銀花解毒散，透過、排毒、解毒、消疣作用，增加細胞免疫功能，再搭配外抹蒲公英、冇骨消的淬取液，不破壞皮膚表面，使菜花病原體於7天後自然脫落，達到病症改善的效果。

菜花治癒的速度與個人體質和生活作息有關，必須保持睡眠充足、注意個人衛生、適度運動、戒菸酒、少食辛辣刺激食物。由於菜花本身病毒傳染性強，潛伏期間也可能傳染，中醫師黃慶雲強調，為徹底去除菜花病毒，須配合中醫指示遵從醫囑用藥治療，如有性伴侶也應一同就醫診治，才能降低交叉感染的復發機率。