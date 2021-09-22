新冠肺炎疫情爆發至今超過1年半，全球目前仍處於大流行情況。台大公衛學院教授陳秀熙團隊今分析疫情未來軌跡走向有3種可能，1是持續全球大流行，2是轉變為季節性流行疾病，3是成為地方性疾病。陳秀熙團隊為此提出三聯體防疫策略，即讓疫苗、非藥物公衛措施（NPI）及檢測相輔相成，達到「與病毒共存」的目標。

陳秀熙團隊成員、公衛學者張維容表示，針對新冠肺炎的未來軌跡走向，科學家認為有3種可能，第1是人類仍無法迅速控制疫情，持續全球大流行，這需要提升疫苗接種率，利用準確快速檢測工具進行流行監測；第2種可能是轉變為季節性流行疾病（如流感），需通過單株抗體等治療防止疾病的進展，減低疾病負擔；第3種可能是轉變成地方性疾病，影響小、負擔小，例如腸病毒就屬於這類。現階段的疫情仍處在第1種情況下，包含跨物種傳播、疫苗免疫持續力及抗原漂變都是影響未來的走向重要因素。

有鑑於疫情的進展，陳秀熙團隊提出三聯體防疫策略，即讓疫苗、NPI及檢測相輔相成，高施打率國家推動第3劑疫苗施打、低施打率國家採取混打策略，在無法達到群聚免疫之下，透過檢疫及檢測及早偵測出隱性感染個案並治療，且透過NPI措施如隔離、口罩、洗手、社交距離等預防感染，進而達到「與病毒共存」的目標。

公衛學者范僑芯以英國為例，當地疫苗接種率高，7月就提倡「與病毒共存」，並制定出秋冬防疫戰略。其計畫分為A、B2種，優先實施A計畫，即針對50歲以上、有健康問題的的年輕人、醫護人員加強第3劑疫苗施打，並提供12-15青少年且接種疫苗、鼓勵打疫苗、持續檢測及接觸者追蹤，並取消了原訂9月要實施的娛樂場所疫苗通行證。

一旦醫療量能不足，英國則會開始實施B計畫，即依法要求民眾在室內公共場所、搭乘大眾運輸時戴口罩、在家工作，並使用疫苗護照（綠色通行證）。陳秀熙解釋，對英國來講，防疫計劃是以疫苗、檢測為主˙，NPI為輔，屬於三聯體防疫的2＋1變化措施，台灣也可將其做為參考。

至於鄰近台灣的日本，公衛學者王威淳表示，當地疫苗施打率急速上升，至少1劑的施打率達到66％，完整接種則有53％，日本政府進一步開放第3劑疫苗（原則不混打），開放居家抗體雞尾酒療法，並著手研發口服藥物抑制3CL蛋白酶，供輕症的人使用。陳秀熙表示，日本在短時間內將疫苗施打率拉高，加上藉由新治療方式的開發，嘗試讓住院率、死亡率減少，對於三聯體防疫來講，是典型以疫苗、治療搭配為主的策略。

值得擔憂的是，相對於日本疫苗高施打，東南亞部分國家疫苗施打率仍低，以致疫情持續上升，這包括越南、菲律賓及泰國等，然而受經濟壓力影響，這些國家不得不解封、重啟經濟活動。陳秀熙表示，在疫苗不足、醫療資源不優渥之下，這些國家在三聯體防疫中唯一剩下的NPI，在經濟壓力之下無法落實，病毒變異的速度可能會更快，呼籲世界衛生組織（WHO）協助這些亞洲國家提高疫苗覆蓋率，這是三聯體防疫中相當重要的。