新冠肺炎病毒（SARS-CoV-2）引起的新冠肺炎（COVID-19）大流行疫情已在全球肆虐近2年，究竟疫情從何而來，因何而起，至今都沒有定論。外媒報導，世界衛生組織（WHO）已重新組織全新的專家小組，期待再度前往中國進行疫情起源調查。

《華爾街日報》 （WSJ）報導，世界衛生組織已重新組織了一個20人的專家小組，計畫前往中國進行疫情溯源調查。新的專家小組成員包含實驗室安全的專家、生物安全領域的專家，以及精通動物疾病如何從自然界傳出的專家。他們將計畫前往中國，發現全新與疫情起源相關的證據。

根據3月份世界衛生組織與中國的聯合團隊針對疫情起源的調查，表明新冠病毒從實驗室外洩的可能性是「極不可能」（extremely unlikely）。在此前提下，世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在今年7月份擬推動第二階段的病毒素員調查，其中包含針對武漢實驗室以及市場的審核工作，但是遭到中國方面拒絕。根據譚德塞的說法，對於前往中國調查疫情起源的團隊來說，取得原始數據一直都是很大的挑戰。

世界衛生組織秘書長譚德塞。（圖／美聯社）

報導引述全球衛生機的科學家之說法，他指出如今要找出疫情起源的時間，已剩下不多了。因為有證據指出，有一些最初COVID-19確診者的血液樣本已遭到丟棄。

面對拒絕世衛組織的二度前往中國的調查行動，中國方面的說法是認為世衛的態度傲慢，且拒絕「不尊重常識」的調查。此外，中國的科學家也要求世衛不僅要調查中國的實驗室，也應該其他國家的實驗室一併列入調查，例如位於馬里蘭州德特里克堡的美國陸軍傳染病醫學研究所（USAMRIID）。

因此，預計在本周末底定的全新世衛專家小組，預計仍將遭遇來自中國的攔阻。而先前的所組成的專家小組，根據華爾街日報說法，已經解散。

中國外交部透過聲明指出，他們已全力配合先前的調查。而中國國家主席習近平則是在上周的聯合國大會中指出「中國將持續支持以及參與全球根據科學來進行的疫情溯源行動，並堅決反對任何形式的政治操弄。」

針對世衛將組織全新的專家小組，中國外交部指出他們將會密切關注專家遴選的過程，並且北京方面也有提出一些候選者。

在僵局持續存在的情況下，目前還難以推論全新的專家小組是否能順利飛抵中國，或者說在解決易情起源的辯論上取得重大進展。

世界衛生組織的發言人指出，全新專家小組的首要任務，就是發現並且擁有存取第一批確診者報告原始資料的權限。