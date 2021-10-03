美國默克藥廠宣布，其治療新冠肺炎的口服藥新藥「molnupiravir」可讓住院和死亡風險降低50％，將尋求美國食品及藥物管理局FDA的緊急使用授權，若通過EUA將成為市面上第一種獲得核准的抗新冠病毒口服用藥。至於我國是否計畫採購，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(3)日證實談判中。

新冠口服新藥我國是否採購？陳時中回應了

前台大感染科醫師林氏璧透露，台灣從7月開始也參與molnupiravir全球第三期臨床試驗，該計畫由張上淳醫師主持，臨床試驗地點為台大醫院和部立桃園醫院，試驗結果預計今年第4季出爐，若順利獲FDA通過EUA，最快預計今年底能量產。

美國默克藥廠宣布，其治療新冠肺炎的口服藥新藥「molnupiravir」可讓住院和死亡風險降低50％。(圖/路透)

對於媒體詢問我國是否也計畫採購molnupiravir，陳時中今天在疫情記者會中表示，相關程序都在進行中，指揮中心已有這樣的準備，現在正在談判中。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也透露，目前指揮中心正在洽談後續購買及使用事宜，並請廠商儘快提供相關資料，核准後將會優先讓輕症及長者等族群使用。

關於molnupiravir的抗病毒成效如何？根據默克藥廠公布的臨床數據，775名輕度至中度新冠確診者口服該藥後，在29天內只有7.3%的病患住院，無人死亡；而未服用該藥的病患，在相同時間內有14.1%的人住院或死亡，其中8人死亡。