台灣地區屬於海島型氣候較潮溼，常有民眾飽受鼻子過敏的症狀所苦，資深耳鼻喉科醫師李宏信表示，門診中遇過不少鼻過敏患者詢問，補充益生菌是不是能減輕過敏症狀？益生菌針對腸胃不好的人來說，在腸胃功能的改善方面具有意義，就腸胃慢性發炎進而產生全身性過敏的族群是有效的。但這類全身性過敏患者，同時引發鼻過敏症相對少數，因此益生菌對鼻過敏的治療意義不大。

事實上，輕症患者可以透過藥物治療或補充營養品的方式獲得改善，但對於嚴重鼻過敏患者，益生菌的幫助並不大，建議透過正規治療來減輕症狀。

鼻過敏症狀容易受到環境的溼度、氣溫變化、灰塵、塵蟎，或是飲食、作息等生活習慣的影響，尤其台灣夏季的雨量豐沛、氣候潮溼，使得鼻過敏患者的症狀容易發作。

李宏信醫師指出，鼻過敏的平均罹患率為10%，但在都市地區高達30%，也就是說每3到4人，就有1人罹患鼻過敏，輕症者可以透過藥物治療改善，如口服抗組織胺。

然而，對於嚴重的鼻過敏患者而言，長期透過藥物治療或許能緩解症狀，但是只要一停藥就容易再度復發，即使選擇雷射、電燒、紅外線等方式治療，仍有復發的可能性。

李宏信醫師說明，鼻過敏患者真正的問題在於鼻神經過於發達，在鼻黏膜的鼻內神經叢分支及數量是正常人的數倍，因此神經越多則越易發癢，鼻子發癢就容易而猛打噴嚏，因而容易受到外界刺激而誘發症狀。

學界普遍認為只要將多餘的鼻神經截除，便能徹底改善症狀，這種手術方式稱為「鼻過敏神經截除術」，不過傳統術式需先鑿開鼻竇腔骨經鼻竇腔內，再進行神經截除，因傷口大且有副作用，目前以採用改良後推出的新術式為主流。

李宏信醫師進一步說明，新式的鼻過敏神經截除術進行方式是先將沾有麻藥的棉花置放在鼻腔內20分鐘，取出棉花後，此時鼻腔內已達到麻醉效果，不會有疼痛感，再以內視鏡引導，讓特製高頻探頭進入鼻腔深處側上方，透過射頻電波低溫熱透的方式截除多餘的鼻神經，手術部位會即時發生凝固而成結痂且不流血，完整手術過程僅需半小時。

對於長期受到鼻過敏症狀所苦的民眾，家醫科醫師李政道建議，倘若症狀讓自己相當不舒服，甚至影響生活品質，應盡早就醫尋求專業醫師的協助，切勿過度依賴市售的益生菌，也不建議自行購買成藥使用，以免藥物成癮。最重要的是維持良好的生活習慣，並且避免暴露在過敏原之下，才能讓過敏症狀遠離自己。