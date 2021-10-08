由新冠病毒（SARS-CoV-2）引發的新冠肺炎（COVID-19）已在全球造成超過2億3千多萬人感染，且持續累積中。而感染新冠病毒，不僅對身體健康帶來極大挑戰，令人憂慮的是康復後仍持續存在一些染疫時的症狀。對此，世界衛生組織（WHO）終於針對長期新冠症狀（Post COVID-19 condition，或稱long COVID）給出了明確定義。

新冠肺炎疫情肆虐至今約有20多個月，實際上來說人們對於此疾病的認識仍在持續累積。但過往已有不少染疫康復者，持續出現染疫時的症狀而倍受困擾。根據世衛的定義，如今將有更為完整的準測可以參照。以下是部分外媒針對示世衛公布指南的整理。

一、 世衛定義下何為長期新冠症狀（long COVID）？

從確診當下，或可能感染新冠病毒的3個月內，通常會開始至少出現一種症狀，且持續至少2個月，而且無法以其他診斷來解釋。此症狀有可能在染疫期間出現，也可能是在痊癒後才首度出現。

世衛發現，較為常見的長期新冠症狀包含疲倦、呼吸急促以及認知問題，此外也包含胸痛、嗅覺失靈、失去味覺、肌肉無力與心悸等等。長期新冠症狀通常都會人們的日常功能帶來影響。

世衛指出，隨著更多新證據的出現，有可能因為對於長期新冠症狀的了解而修改定義；另外出現在兒童身上的長期新冠症狀可能有不同定義。

二、 長期新冠症狀影響多廣？

目前遭遇長期新冠症狀的人數尚不得而知。但根據英國牛津大學針對超過27萬民感染新冠肺炎後痊癒者的研究，發現有37%的人至少出現一種長期新冠症狀。而曾經在染疫過程中住院（屬於重症）者，更容易出現長期新冠症狀。

三、 能從長期新冠症狀的研究了解什麼？

根據中國研究人員在知名期刊《刺胳針》（The Lancet）所發表的研究，發現有20%~30%的中度病症患者，以及54%重症患者，在出院後12個月後，仍存在肺部問題。而哈佛的研究則是發現，跟從來沒有感染過新冠肺炎的人們相比，染疫者被新診斷有糖尿病以及神經系統的問題更為常見。

四、 新冠長期症狀能不能恢復？

根據《刺胳針》期刊上所發表的研究，有68%的人在染疫後6個月依然存有至少一種症狀，但到12個月後，此比例下降到49%。換句話說，長期新冠症狀將會隨著時間而消除。不過世衛指出，長期新冠症狀有可能隨著時間而改變，或是在消失後又再度捲土重來。

五、 注射新冠肺炎疫苗有助緩解長期新冠症狀？

一些較為小型的研究發現，部分患有長期新冠症狀的患者，在接種疫苗後情況有所改善。而美國疾病管制暨預防中心（CDC）認為，還需要更多研究證據的支持，才能判斷接種疫苗對於長期新冠症狀的具體效果。

世衛針對長期新冠症狀給出明確的定義，對於第一線的醫療工作者來說，將能優化在社區以及醫療環境中對於長期新冠症狀的辨別與護理。根據世衛的定義，總共涉及了12個領域，其中也包含中風、心臟病等後遺症。除了上述最為常見的症狀外，也包含腹痛、月經與經期問題、焦慮、憂鬱、新出現的過敏、間歇性的發燒與睡眠障礙等等。

因為疫情仍在持續中，人們對於新冠肺炎以及長期新冠症狀的了解都仍在累積中。但是世衛針對長期新冠症狀給出定義，能夠讓人們對於此疾病更為了解，並填補此領域缺乏明確定義的空白。

根據約翰霍普金斯大學的統計，自疫情開始至今（至10月7日止），全球染疫者為236854356人；染疫死亡者超過480萬。全球雖有超過64億疫苗被配送，但是富國與窮國之間疫苗施打率有著巨大的落差，而這樣的差距對於止息疫情並非正面的消息。