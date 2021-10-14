世界衛生組織本月公布新冠肺炎長期症狀（Long COVID），症狀包括疲勞、呼吸急促、抑鬱等。民進黨立委洪申翰今質詢時表達對康復者的擔心，衛福部長陳時中表示，目前沒有特定的追蹤機制，但全民健保計有民眾的就診資料，接下來將研議訂定Long COVID診斷碼因應。

立法院今召開衛環委員會，洪申翰質詢時表示，目前國內有9000多名本土確診者，日前WHO已公布Long COVID定義，症狀包括疲勞、注意力不集中、情緒波動、認知問題等，若不清楚是否為Long COVID，康復者重返職場、校園後，也不知道如何求助，包括勞動部、教育部也都表示，需要有衛福部的認定，才能做出後續的工作。

洪申翰認為，衛福部應主動追蹤新冠肺炎相關長期後遺症，甚至使用WHO的定義來銜接台灣的規定和認知。對此，陳時中表示，國內沒有特定的追蹤機制，但是由於有全民健保，民眾的就診資料可以被討論和追蹤，我們會在加強教育的課程裡面做分享，學會也訂定了術後照顧指引。

對此洪申翰進一步說，WHO已提出明確的定義，台灣也應該做出指引，確認康復者是否有Long COVID，要有明確的統計，才能提供幫助，否則後續的工作都無法展開，希望衛福部主動做更多。陳時中對此回應，相關的定義或診斷碼，衛福部會研議訂定。