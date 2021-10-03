本土病例已連四天「+0」，中央流行疫情指揮官陳時中今(3)日宣布口罩新制，10月5日起農林漁牧工作者在空曠處不用戴口罩，民眾前往山林、海濱地區原則上也可不戴。口罩微解封後，簡訊實聯制是否也將跟著取消？陳時中則表示，目前暫無取消簡訊實聯制計畫。

口罩微解封 簡訊實聯制何時取消？陳時中給答案

自從全國進入3級警戒後，至今已達4個多月，民眾不論到超商、餐廳、百貨、醫院、展館等公共場所都必須落實簡訊實聯制，不過有不少民眾反映，國內疫情趨緩後，實聯制已變成應付了事，顧客隨便掃、店員也隨便看，與其浪費時間掃碼，不如直接廢掉。

外界好奇何時才能解除實聯制？陳時中今天在疫情記者會中表示，雖然國內社區疫情近日只剩零星個案，但實聯制仍有助於迅速找到確診個案的接觸者，是防疫措施的重要一環，目前仍持續全面實施，暫無取消簡訊實聯制計畫。

對於日前實聯制被檢警拿來辦案，外界質疑「侵犯隱私權」，懷疑政府假足跡之名、行偵辦之實，民眾乖乖掃QRCode，結果被政府偷偷建立資料庫，對此，陳時中則表示，會加強個資保護規範。