「美國海軍學會新聞網」（USNI）報導，馬來西亞、新加坡、澳洲、紐西蘭和英國等「5國聯防協議」（FPDA）協議國，8日起正式展開「柔佛黃金2021」（Bersama Gold 2021）海上聯演，共動員11艘各式艦艇、近40架航空機和2600名官兵，於南海進行大規模實兵演訓。

根據報導，此次演習8日至18日於馬來西亞和新加坡海岸，以及南海國際水域舉行，包括馬來西亞「力僑號」巡邏艦（F-26）和「萊丘號」巡防艦（FFG-30）、英國45型驅逐艦「鑽石號」（D34）、澳洲「坎培拉號」兩棲突擊艦（L02）和「紐澳軍團號」巡防艦（FFH150）、紐西蘭「蒂卡哈號」巡防艦（F77）在內，共10艘水面艦艇和1艘潛艦參演，其他還有F/A-18E/F「超級大黃蜂」、Su-30MKM、F-16C/D等25架戰機，以及G550空中預警機、P-3K2和P-8A海上巡邏機等12架支援機和直升機。

由於新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，「柔佛黃金2021」是FPDA自2019年以來的首場實兵演習，將進行防空、反潛、實彈射擊和部隊機動等課目。英國皇家空軍原本還計畫派遣「颱風」（Typhoon）戰機和A330 MRTT空中加油機遠征東南亞，但最後因途經各國的繁雜防疫要求而取消。

本屆「柔佛黃金」其實就是FPDA兩年一度的「柔佛之盾」（Bersama Shield）聯演，由於今年是FPDA創立50周年，因此特別改名為「柔佛黃金」。FPDA主要用於在馬來西亞或新加坡遭受襲擊時，加速各協議國軍事援助的協調與運作。在「柔佛黃金」結束後，FPDA還將於21日舉行創立50周年紀念儀式，以及第11屆FPDA國防部長會議。