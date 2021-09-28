（安聯投信產品投資諮詢部副總裁陳浩誠。圖／魏喬怡）

隨著時序逐漸步入下半場的後半段，全球市場也將隨之出現包括成長動能可能放緩、通膨預期變化，以及美國聯準會貨幣政策邁向正常化等諸多轉折。安聯投信產品投資諮詢部副總裁陳浩誠28日指出，經濟前景看來確實強健，經濟前景是企業獲利的支柱。預期全球經濟2021年成長超過6%，為40年來最強勁的成長，投資掌握多元收益與成長為上策。

陳浩誠指出，即使市場出現成長動能可能放緩的跡象，但景氣擴張趨勢未變，從趨勢角度來看，成長動能依然強勁；從體質面，以全球最大經濟體美國為例，包括美國民眾存款、企業手中現金狀況來看，都顯示現金充沛。就需求面，從美國就業市場成長、企業補庫存和資本支出等需求上，也可看出經濟擴張動能延續的跡象。另一方面，通膨可能將自高點回落，但將維持在2%以上。

不過，陳浩誠強調需留意兩點：

一、全球經濟目前處於成長周期中較為成熟的階段，成長動能可能開始出現放緩跡象。例如：美國製造業雖放緩，但仍將維持擴張態勢；與此同時，中國經濟動能已開始面臨較大的挑戰；即使是經濟活動在第三季再度轉強的歐元區，後續力道也需要再觀察。

二，全球經濟的下行風險最近有所增加。例如Delta變種病毒擴散有如懸在全球前景上方的一把利劍，疫苗接種率上升可能促使一些國家的政府制定有區別的限制措施。受疫情長期影響，原物料和產能短缺問題仍在比，終端市場也感受到商品價格急漲。不過，預期通膨率未來數季則是有望持續走緩。

陳浩誠認為，雖然面臨這些不確定因素，成長的力量很可能仍將占上風，下半年料將出現高於趨勢水準的亮麗成長率。

面對接下來市場開始擔憂成長動能可能放緩、通膨預期可能出現轉折，以及貨幣政策方向的調整，安聯投信建議以兩大策略因應：一是以尋找多元成長題材來因應景氣動能可能放緩的現實面；一是因應利率可能走高的可能，尋找收益來源、但同時仍須留意投資組合中的信用跟利率風險。

此外，全球景氣在第二季來到高峰，下半年呈現擴張放緩，長天期利率升幅將受到壓抑，預估殖利率曲線將趨向平坦，短線利率風險較低的情況下，信用債券違約率有望持續下滑，基本改善下有利信用債，加上信用債收益率高於公債，利差仍具吸引力，風險性信用債券仍相對具吸引力。