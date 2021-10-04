永豐投信10月1日甫發布永豐台灣ESG ETF(00888)成立半年首次除息期前公告，10月份永豐台灣ESG首次季配息金額為每單位0.432元，按10月1日收盤價換算掛牌半年現金殖利率高達5.6％，投資人在台盤盤勢震盪之際承接季配息、ESG優質標的意願大幅提升。

為避免發行單位膨脹影響可配發總金額遭到稀釋，永豐投信4日上午公告，自即日起至10月18日止，實施初級市場申購控管，每日僅開放2組申購，投資人仍可透過次級市場正常交易。

永豐投信表示，永豐台灣ESG ETF(00888)自3月底掛牌後除了提供永續ETF新投資選擇外，ESG主題加上季配息機制，更使得永豐台灣ESG ETF深受存股族青睞，從掛牌之初參與投資人數僅9000餘人，至10月1日投資人數已來到60457人，投資人人數成長超過6倍。首度配息金額具吸引力，再帶動息收族群存股領息交易意願，4日開盤1小時餘已有超過7000張成交量。

永豐投信在公告中也提醒投資人，ETF於除息交易前市場波動幅度可能較大，市價相對於淨值可能出現溢價或折價情況，投資人交易時應審慎評估相關風險。

永豐投信已發佈期前公告，2檔台股ETF每單位配息金額分別為：成立甫滿半年提供季配息的永豐台灣ESG ETF配息金額為每單位0.432元，按10月1日收盤價換算現金殖利率5.6％，而連續第十年進行年度配息的永灣臺灣加權ETF配息金額為每單位5.30元，創下歷年最高，換算現金殖利率6.0％，2檔ETF的除息日為10月19日，參與除息的最後買進日為10月18日前，配息發放日則是11月19日。

永豐投信表示，受到海外市場震盪影響，台股股價持續見修正，然台灣科技產業仍具備堅實產業前景，電動車、半導體、5G等產業趨勢題材挹注成長動能，加上進入第四季科技產業與消費旺季，對於有息收需求的投資人而言，不妨把握近期股價修正低檔建立長期存股領息部位。