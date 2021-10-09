中國國家發改委8月中發布《能耗雙控目標完成情況晴雨表》，點名江蘇、廣東等9個省份的能耗強度不降反增；9月16日更進一步提出《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》，促使中國31省市中約20省採取了限電措施。

供電緊張問題更從中國蔓延至印度。截至10月1日，印度135家火力發電燃煤存量平均僅剩4天。統一證券認為，缺電問題引發供應鏈生產降載，供給不足及價格高漲問題，恐抑制消費旺季買氣。

元大投信表示，對於台灣產業來說，江蘇、廣東等當地廠房因限電或停產，短期營運將受到負面影響，包含被動元件、PCB、組裝代工、電源及零組件廠商等，惟實際影響將依業者本身庫存與其他產區產能調配的因應策略等不同狀況而定。

此外，中國高耗能產業將因政府政策，導致產業供需結構改變，元大投信指出，將有利於塑化、鋼鐵、造紙等產業供需，長期來看，中國為達成碳中和目標，將進行能源結構調整，對於綠能、電動車、儲能等產業長期發展正向。

受惠於石油價格上漲，塑化產業獲利可望提升。圖為中石化廠區。（圖／報系資料庫）

統一證券則指出，雖然中國缺電問題未解，但江蘇省昆山、蘇州及常熟等台商密集工業區，已恢復正常生產，受停電、限電影響的IC載板及PCB業者於10月加班生產全力出貨，因此建議，可優先關注訂單能見度佳的HPC、Server業者南電（8046）、欣興（3037）、金像電（2368）、台光電（2383）、博智（8155）等。

萬寶投顧分析師楊惠宇認為，PCB產業需求還是很旺，在產能多集中於中國下，短期間要快速移轉產地不易，故有機會轉嫁部份成本，抵銷減產帶來的衝擊，因此利空過後仍有回升機會，但若中國鐵了心要整頓，具高污染特性的PCB廠勢必躲不掉，未來廠商仍得做好遷廠的打算及準備。網通及相關零組件廠，因為耗電量不大，多以自有發電設備因應，短期間影響不大。

楊惠宇表示，另個影響較大的是車用市場，生產磷酸鐵鋰電池所用之黃磷，因為雲南、貴州加強對磷化工企業限電，導致供應缺口擴大，價格飆漲近八成，此部份對三元鋰電池的康普（4739）、美琪瑪（4721）有利。

原物料部分，由於廠房在中國並不集中，加上上游較易轉嫁下，也是相對受益，塑化股中的台聚（1304）及華夏（1305）在限電區無產能、台塑（1301）則約有5%，台泥（1101）約20%則影響較大。

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