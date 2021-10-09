台灣基進立委陳柏惟罷免案，剩不到半個月就要投票。繼被爆出10年前曾肇事逃逸後，又被爆料疑涉嫌賭博。民進黨立委鍾佳濱表示，投票就跟結婚找另一半一樣，可能有好幾個男朋友、女朋友，從中挑一個最好的。前立委沈富雄卻跳出來表示，「我對這一番話保留」。

針對陳柏惟罷免案，沈富雄8日在政論節目《少康戰情室》中認為，陳柏惟最近這幾天沸沸揚揚的肇逃、賭博案，不應該會嚴重影響到他的罷免案結果，因為這兩個都是在他就任立委之前發生的。

鍾佳濱則舉例表示，罷免是沒有競爭對手的，選舉則是有競爭對手。選民跟候選人投票的關係，就有點像結婚找另一半的關係一樣，我們在結婚的時候，可能有好幾個男朋友、好幾個女朋友，你從中挑一個最好的。

鍾佳濱接著表示，當年陳柏惟跟國民黨前立委顏寬恒競逐後當選，一次兩個候選人或3個候選人做比較，大家挑一個好的。但是現在罷免就像離婚，你已經結婚了，你對另一半有意見，應該檢視的是，婚後有沒有對不起妳的地方，而不是拿來跟他婚前的男朋友或女朋友作比較，然後說早知道就選這一個。

沈富雄跳出來插一句話表示，你結婚的時候，是從很多女朋友裡頭，挑一個最好的，「我對這一番話保留」。