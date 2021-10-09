台灣基進立委陳柏惟罷免案，剩下20多天就要投票，卻被連續爆肇事逃逸、玩賓果星球輸1千元等負面事件，引發爭議。根據搶先曝光的美麗島電子報所作的陳柏惟罷免最新民調，有37.2%同意罷免，已超過罷免門檻25%。台北市議員徐巧芯表示，對陳柏惟的仇恨值一直往上，57.1%會去投票的人裡面，居然有88.5%會去投票。

徐巧芯8日在《關鍵時刻》節目中分析表示，民調25%是一個關鍵，因為罷免要過25%才能成功。美麗島電子報所作的罷免最新民調裡面，有37.2%同意罷免，反對罷免的只有25.7%，所以光是同意罷免的比率就超過25%；有57.1%會去投票。更關鍵的一個數字是，在同意罷免的人裡面，會去投票的人占88.5%，同意罷免的就一定會去投票。徐巧芯接著表示，如果你是反對罷免的，25.7%裡面只有65.7%願意去投票，一來一往，差距又再拉開了，這兩個數字要一起看。

徐巧芯指出，在同意罷免的人裡面，會去投票的人占88.5%，88.5%數值這麼高，那就是來自於最近陳柏惟的仇恨值一直往上。想要罷免他的，某種程度是看大家有多討厭這個人，出不出來投票是一個關鍵，所以這個禮拜發生的事包括肇逃、賭博，激出支持罷免的人，都要出來投票了。

徐巧芯點出，這一份民調最關鍵的就是那88.5%，代表陳柏惟最近的回應，並沒有辦法把他過去10年的事情解釋清楚，所以大家會有種道德淪喪的感覺。

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