台灣基進立委陳柏惟罷免投票，已進入倒數。刪Q總部14日指出，陳柏惟擔任「汪達創意有限公司」負責人，但卻於公職人員財產申報表中獨漏，已具名向監察院檢舉財產申報不實；陳柏惟出面坦承，是一時失誤。資深媒體人黃暐瀚表示，這件事對陳柏惟罷免案的傷害，算是小小的右鉤拳。

黃暐瀚14日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中表示，陳柏惟在公職人員財產申報表中獨漏申報，這件事，台中二選區的選民可能不懂，所以對罷免案的傷害是小小的右鉤拳。但若是小小的右鉤拳打在臉上，沒什麼，打在肚子上，也沒什麼，但若打在下巴的位置，就會站不住跌倒。

黃暐瀚接著表示，陳柏惟在2017年成立這家公司，公司是他家，資本額是20萬元。但是他成立公司，現在的講法是零支出零收入，表示這家公司從2017年成立到現在，4年來沒有任何進帳，一筆都沒有。如果有呢，要不要自我了斷？是不是說謊？

黃暐瀚指出，陳柏惟從2017年成立公司，到2020年選上立委這段期間，沒有任何一筆收入的可能性很低。他是老闆，在他家成立公司，然後說他忘記了，黃暐瀚對此表示，就算這4年來都沒有任何收入，也都要申報。