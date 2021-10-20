台灣基進立委陳柏惟罷免案將於23日進行投票，前國民黨立委顏寬恒也在臉書上發文呼籲大家出門投票，「光復我們的故鄉」；罷免陳柏惟團體則指出，陳柏惟在過去6百天裡，上節目錄影的時間保守估計高達87.3小時。前民進黨立委郭正亮認為，顏寬恒在臉書發文，等於是對支持罷免者發出動員令，同時他也十分不解的表示，自己沒看過像陳柏惟這樣這麼常上電視的區域立委。

郭正亮20日在政論節目《國民大會》中表示，大家都知道，最後就是考慮在地罷免那些人的動員能力，顏寬恒的臉書貼文，等於是對支持罷免的、顏家的力量做動員令，說「我們在地的要站出來」，其他那些都是政治訴求，打高空的，已經把話講到不可思議的地步。

郭正亮坦言，台中那麼多區域立委，自己沒看到有誰這麼常上電視的，「我認識的幾個，每天都回家的」，民進黨立委何欣純、張廖萬堅、蔡其昌、黃國書，他們都是每天回家，要去服務的，「我真的沒有看過區域立委這麼常上電視，區域立委事實上大部分都是回家的」。

郭正亮直言，現在的宣傳都已經把陳柏惟講成是立法院最優秀、最認真的，但說到最後，要動員支持他的人出來投票又不容易，所以又開始打「抗中保台」，不過效力還是不夠大，人家還是認為，這又不是總統選舉。