《正常發揮》

高雄市鹽埕區「城中城大樓」14日凌晨驚傳大火，釀成46人死亡、41人受傷。身為高雄人的前民進黨立委郭正亮表示，城中城大樓，連住戶管理委員會都不知道怎麼運作，但最可怕的是周邊還有類似的大樓。

郭正亮14日在中天政論節目《正常發揮》節目中表示，當地里長說，登記在冊的戶數只有72戶，實際住在裡面的卻有120戶，就可以知道這是什麼樣的戶政管理。

郭正亮接著表示，日本全國平均裝有住警器82％、美國96％，裝住警器可減少死亡40％到50％。台灣第一名是台北市82.6％、桃園市70.2％是第二名、台南62.6％居第三、高雄市58.2％是第四名。

郭正亮認為，城中城大樓的住戶連滅火器都出不了錢，連住戶管理委員會都不知道怎麼運作，房租只有3000元，最可怕的是，這周邊還有類似的大樓。高雄鹽埕區過去很繁華，然後突然間商業功能凋零，老舊大樓留下來，商業就跑了，然後就把商業空間隔間，隔成一間間小套房，賣或是出租，裡面住了一堆人，各式各樣的人都有。

郭正亮指出，商業迅速移轉到新區，舊的商業功能被剝奪，而人住在這裡，交通方便，可是住的環境非常差，也沒有人管理。高雄市鹽埕區「城中城大樓」就是這種性質，台灣六都當然也有類似的大樓。

郭正亮表示，城中城大樓大火往生者都住在6樓以上，都是被嗆死的，因為行動不便，很少下樓，根本來不及逃，就被嗆死了。