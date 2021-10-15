《正常發揮》

高雄市長陳其邁在2020年贏得市長補選，2022年市長選舉即將來臨。國民黨高雄市長熱門人選有前副市長李四川、孫文學校總校長張亞中等人。針對2022年國民黨的高雄市長人選，高雄市議員陳美雅表示，國民黨現在要有一個論述能力強的高雄市長人選，才能要把人民的痛苦、人民的心聲勇敢講出來。

陳美雅14日在中天政論節目《正常發揮》節目中透露，有一個民眾表示，他已經找工作找了多久了，他說他住在楠梓，加工出口區的工作應該是最好找的，但很多的人都找不到工作，而且高雄的薪水就是比其他的地方來的低，這些都是人民真正的心聲。

陳美雅接著表示，真的要讓民進黨得到教訓，不然他們永遠是藐視民意。人民就是要安居樂業而已，連這個也做不到嗎？

資深媒體人陳揮文問到明年國民黨的高雄市長人選，陳美雅回應表示，其實她覺得蠻多的人都蠻適合的。只要勇於承擔，而且國民黨現在很重要的是，要有一個論述能力強，要把人民的痛苦、人民的心聲勇敢講出來，而不要去害怕因為民進黨長期在高雄執政，大家好像覺得如果踏進高雄市，就會被這些人排擠。