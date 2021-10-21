臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

北市接種量能墊底 陳時中喊話柯文哲：有困難可以說

第十二輪公費疫苗預約引發民怨，衛福部部長陳時中20日公布六都接種量能，台北市墊底。陳對台北市政府說重話，強調台北市為全國醫療資源最豐沛的地區，「若其他六都都做得到，我相信北市也做得到」，並向市長柯文哲喊話「有困難可以來談」。對於陳時中突將砲口對準柯，引發外界熱議，網友則直言：「柯文哲是民進黨未來最重要的敵人，當然要想辦法先除掉！恐怖哦！」

陳時中20日受訪表示，第十二輪疫苗開打至今，中央都不斷在與地方政府溝通協調，他知道北市當然有他的困難在，但相較其他縣市而言，事實上還可以再多努力一些，若還是不足，中央也可以給予協助。陳強調：「我相信北市府也了解這樣的狀況，但台北市的醫療資源最豐沛，若實際有困難可以大家來談，其他六都都做得到，我相信北市府也能做到。」

台北市副市長蔡炳坤則回應，中央分配預約的人數十分不均，第1階段6天竟開41萬人來預約，第2階段7天開18萬人預約，台北市不可能照這樣的暴起暴落的醫療量能來開，只希望打好打穩，這已造成北市很大困擾，北市醫療院所都非常幫忙，每家都努力要把疫苗打好，地方、中央要合作，千萬不要讓市民搶疫苗，這是不好的方式。

陳時中突然對柯文哲開罵的消息在網路引發熱議，大批網友湧入PTT論壇與臉書相關新聞連結下留言：「柯文哲是民進黨未來最重要的敵人，當然要想辦法先除掉！恐怖哦！」「真相就是：選舉要到了！」「中央別再為了選舉惡整醫護了」、「政治鬥爭和盤算，倒楣的都是人民」、「學校考最後一名的同學，向考第一名的同學喊話，有不會的題目來問他！是這樣的意思嗎？」、「中央根本在搞台北，不知道什麼叫平均嗎？ 搞到台北的醫護人員怨聲載道！」