疫苗混打將於11月上路，有些民眾想選擇混打AZ+BNT疫苗，但遲遲等不到AZ第一劑再開放，而今天我國再到貨日本贈送的30萬劑AZ，是否會再開第一劑AZ接種，衛福部長陳時中表示，30萬劑將保留一定數量給在台日人接種，同時也會視情況統籌分配，不過想AZ混打BNT混打的民眾，可能還要再等久一點。

陳時中日前表示，疫苗混打將於11月上路，因此許多尚未接種的民眾盼能打到AZ疫苗，再混打BNT，他今天則指出，有特殊需求的民眾可能還要再等久一點，但相關民意都會顧慮到，會做適當的開放，並未明確指出此批AZ是否開放給第一劑使用。

指揮中心發言人莊人祥表示，日本贈送的疫苗都有保留一定數量給在台日僑使用，外交部都有專案造冊，也有配合的醫療機構進行施打，大多數日僑都已接種過第一劑，後續將繼續安排第二劑施打。

有關目前殘劑政策，有民眾表示排到莫德納殘劑，但人到診所後卻說只限第二劑施打，不能打第一劑，對此陳時中回應，過去因為疫苗數量不足，採嚴格把關的方式，但現在到貨量相對充足，只要醫療機構在不浪費的前提下進行接種，都能被接受，規定已較為寬鬆。