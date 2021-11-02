美國政府第二度捐贈台灣150萬劑莫德納疫苗，昨下午抵台，對此，有粉專表示，照台灣現有疫苗數量來看，疫苗應該屬於充足狀態，那為何沒有急迫性，美國贈台灣疫苗，該粉專認為，應該和公投有關。

針對美國贈台莫德納疫苗，媒體人粉專「逆風的烏鴉」今（2日）在臉書發文表示，首先要問的問題應該是：此時此刻台灣缺不缺疫苗？粉專認為，從統計數字來看，答案應該是「不缺」；該粉專直言，即便現在沒有疫苗到貨，現有的疫苗大概可以撐20至30天左右，但現在已經「不會沒有疫苗到貨」，因為BNT的供貨很穩定，每周大概就是會70到80萬劑到貨。

其次，該粉專指出，現在疫苗整體不缺，但莫德納缺不缺？在10月以前，這個答案是肯定的，因為購買的莫德納延遲交貨，衛福部把之前受贈和購買的莫德納疫苗都拿來當第一劑，導致很多7月第一劑打莫德納的都打不到第二劑，但這個情況在10月初外購莫德納到貨百萬劑以後已經大幅緩解，雖然慢了大概一個月，但7月打第一劑的，大概在10月下旬、11月都已經開始打第二劑了。換句話說，如果美國捐這150萬劑是在10月以前來的，應該可以說有很大的需求性，是「解燃眉之急」，但現在來，顯然是沒有急迫性的。

為何沒有急迫性美國要捐？該粉專認為，應該和公投有關，公投的護藻礁、反萊豬兩個題目，都和美國有關。而且不論是前者的天然氣採購，或者後者的萊豬進口，潛在的商業利益都遠大於150萬劑疫苗；該粉專稱，此時捐疫苗，就是要博取民眾對美國好感，從而降低公投成功的機會。

該粉專文末表示，政府外購的莫德納505萬劑應該在8月底就交完貨，現在已經11月了還沒交完，「捐的說來就來，花錢買的可以拖好幾個月」，如果真的有心，美國政府幫台灣盯緊莫德納按時交貨就好，根本無所謂捐不捐。