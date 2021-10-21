立法院財政等聯席委員會今天繼續審查紓困4.0特別預算，國民黨立委李貴敏擔任召委霸氣控場，連衛福部長陳時中都快招架不住。民眾黨立委提案要衛福部提供採購疫苗已使用預算細項，陳時中本不答應，幾番爭論後，敵不過李貴敏強勢要求，妥協提供未涉機密的內容供立委參考。

民眾黨立委蔡壁如提案要求衛福部兩周內提供已經使用的疫苗採購相關細項，衛福部不同意。李貴敏裁示該案保留朝野協商，但相關資訊應該還是要給立委，「這要求很合理你為什麼拒絕？你們提的我們就要閉著眼睛通過？要有調閱小組才能審？」

陳時中說，現在立院已經成立疫苗採購調閱小組，會做相關討論，很多牽涉商業合約的機密。李貴敏嗆陳時中，「你不要鬼扯，這裡有國際經驗的很多」，很多保密合約都有例外，比如政府機關要求提供資訊就沒有保密的義務。

陳時中也回嘴說「行政跟立法應該互相尊重」、「你講這樣扯就沒道理」，李貴敏也批，「鬼扯什麼東西，經費怎麼用不告訴我們怎麼審？」陳時中強調現在還沒在審決算，李貴敏追問，「所以審決算的時候就相關了，就會有資料了？」陳時中再強調，「審決算我們還是會有所保留。」

眼看兩邊僵持，國民黨立委曾銘宗則建議衛福部針對不涉機密，可以提供的部分應該要提供給立委做參考。經朝野協商後，衛福部也妥協願意提供能公開的部分。民進黨立委林楚茵也同意，民眾很關心疫苗採購的規劃，衛福部能提供可以提供的資料，有助於之後協商的時候會議順利進行。

此外，民眾黨立委邱臣遠提案要衛福部兩周內提出疫苗催貨、增訂以及開放民間及地方政府採購疫苗的整體策略。衛福部也不接受，認為時間太趕，李貴敏也拿此案質疑陳時中，「這提案很合理你為何拒絕？」

陳時中說接下來就有大量疫苗會進來了，對於開放民間及地方政府採購的方案，兩周內要提出方案太困難了。邱臣遠問衛福部那改成一個月行不行？陳時中說，如果是那樣，就遵照辦理。