台灣基進立委陳柏惟罷免案23日投票，高鐵推出大學生秋遊方案，時間重疊惹議，國民黨立委吳怡玎質疑，大學生優惠避開12月18日公投日是否太巧合？國民黨立委魯明哲直言，若優惠方案的推行只是為服務特定政治目的，那就有失正當性，懷疑高鐵「政治正確」。

魯明哲表示，根據高鐵公司的資料，歷年的大學生優惠專案，平均為90幾天，2020年卻多了10多天，多了雙週快閃14天，為5月27日至6月9日，剛好趕上韓國瑜罷免，如今優惠卻避開公投，如此決定令人不禁懷疑是否有政治力介入？難道是高鐵公司的「政治正確」判斷？

吳怡玎質詢時指出，高鐵10月13日宣布大學生優惠方案，時間就落在10月20日開始，「會不會太巧合一點？」更巧的是，方案在12月15日結束，贈送的65折券也要從隔年1月4日才能開始使用，正好避開12月18日的公投日。

國民黨立委林奕華質疑，高鐵推出從10月20日起至12月15日，為期9週的大學生優惠方案，竟完美避開年底公投案，嚴重懷疑有政治力介入，中選會應調查。

魯明哲認為，讓大學生返鄉參與公眾事務的成本更低，推出大學生大學生優惠方案有實質的正當性；況且今年的載運人次比去年更低，因此建議高鐵公司讓大學生優惠，最少延長三天，以利大學生返鄉參與公投。

交通部次長陳彥伯表示，高鐵公司因應新冠肺炎疫情影響，在疫情趨緩後，也搭配振興五倍券，為了提高營收、乘載率，有一系列優惠措施，促銷方案日期，是由各機關例如高鐵公司、台鐵局基於公司治理，按照以往運輸需求辦理，規劃運量、票價優惠，「原則上不是交通部核定」。