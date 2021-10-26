台灣民意基金會今天公布最新政黨支持度民調，民進黨27％、國民黨16％民眾黨18％、時代力量5％，民眾黨支持度首度超過國民黨，暫時躍居台灣第二大黨。對此，民眾黨立法院黨團幹事長蔡壁如表示，民眾黨在疫情期間理性問政跟監督政府，面對接下來公投，希望能是民意直接表達，而不要變成藍綠對決，唯有撐出第三勢力的中道力量，國家政策才能理性討論。

最新民調顯示，民眾黨支持度超越國民黨，民眾黨發言人楊寶楨表示，網路時代民意如流水，因此民眾黨兢兢業業，絕對不敢自滿於一時的民調數字。

蔡壁如也說，有看到數據，對民眾黨而言要好好表現，接下來要做的是倡議公投，公投不是是非題，而是民意直接表達，民眾黨從九月起全國走透透，到各處面對面跟民眾溝通。

蔡壁如說，透過全台公投宣講，讓民眾了解公投是在投什麼，是為了民眾及下一代健康著想，不希望開放萊豬進口；珍愛藻礁公投則是為保護生態、護藻礁；公投綁大選跟重啟核四，民眾黨部反對核電，但反對核四重啟商轉，透過不停的宣傳，希望民眾12月18日公投日踴躍投票。

民眾黨呼籲執政的民進黨，不論如何操弄意識形態，還是得回應基層民意，背離人民，民意終將反撲。