臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

台灣民意基金會今天（26）公布台灣人政黨支持傾向民調，有二成七民眾支持民進黨，一成六支持國民黨，一成八民眾黨，5％時代力量、4％台灣基進，二成七中性選民。台灣民眾黨支持度首度超越國民黨 1.4個百分點，暫時躍居台灣第二大黨。此消息引發網路熱議，其中許多網友「不相信」此民調，批評聲浪幾乎佔據相關聞留言板、批踢踢討論串。

此調查由台灣民意基金會委託山水民意研究公司進行，訪問期間是年10月18至20日共三天。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，該問題是問：「台灣目前有兩個大黨，民進黨和國民黨，還有幾個小黨如台灣民眾黨、時代力量、親民黨、台灣基進等。在所有政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨？」結果發現，27.1％民主進步黨，16.2％中國國民黨，17.6％台灣民眾黨，4.8％時代力量，4.3％台灣基進，2％其他政黨合計，26.6％沒特別支持哪一個政黨，1.4％不知道、拒答。

游盈隆直言，10月台灣政黨競爭最大的驚奇是，台灣民眾黨彎道超車，支持度一舉超越國民黨，這是史上第一次；同時，台灣基進支持度也創下該黨歷史新紀錄4.3％，尤其在該黨唯一一席立委陳柏惟遭罷免前夕，其原因值得深入探究。

而民眾黨支持度超越國民黨，躍居台灣第二大政黨的最新民調結果，迅速在臉書、PTT論壇引發熱議，有部分人樂見政黨板塊洗排，絕大部分人卻對此結果相當質疑與不滿，紛紛留言：「有變動有益民主前進」、「民眾黨起飛了！」「怪不得綠粉那麼急」、「在捧殺喔？」「民調嚇死人，投票笑死人」、「我只能說這個民調很瞎 而且是非常瞎！」「這種民調有人信？別把百姓當白痴」、「夢裡什麼都有，繼續作夢吧！」