立委陳柏惟罷免案將在23日投票，刑事局20日晚間表示，今天台中地檢署指揮掃蕩選舉賭盤，共查獲4處網路六合彩等簽賭站，經檢視簽賭站網頁資料，簽賭內容以六合彩及運動賽事居多，未發現有罷免「選舉賭盤」情事。

警政署長陳家欽20日在立法院內委會表示，為淨化選前治安，避免有心人士企圖利用選舉賭盤操控投票結果，影響選舉公正性，已由刑事局及各相關警察機關，加強選舉賭盤情資蒐報及嚴厲取締。

刑事局表示，中部打擊犯罪中心針對台中市立法委員第二選區霧峰、烏日、大肚、沙鹿及龍井區，在選前是否有選舉賭盤的簽賭網站清查蒐證，陳報台中地檢署指揮偵辦，並聲請9處搜索票，會同台中市警霧峰分局等單位，今天同步進行大規模的「選舉賭盤」掃蕩。

檢警查獲4處網路六合彩等簽賭站，經檢視簽賭站網頁資料，簽賭內容以六合彩及運動賽事居多，未發現有罷免「選舉賭盤」情事。

刑事局強調將會持續布線查緝「選舉賭盤」，並呼籲民眾踴躍提供選舉賭盤情資，警方會保密及依法嚴辦，並給予檢舉獎金，共同維護公正、公平之選舉結果，也讓本次罷免案投票能順利完成。