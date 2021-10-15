總統蔡英文第二任任期，即將面對2022地方大選期中考，但黨內至今對6都市長人選提名方式談不攏，遭外界解讀蔡英文恐有提前跛腳之疑。對此，民進黨高雄市議員高閔琳認為，這種說法不準確，而要觀察蔡英文威望是否受損，基進黨立委陳柏惟罷免案和年底公投才會是明確時間點。

據港媒《中評網》15日報導，高閔琳接受該報記者採訪，對於外界關注後蔡英文時代議題，高表示，蔡任期還有兩年半，2024候選人八字尚未一撇，現在討論尚早。

至於外界認為蔡英文提前跛腳議題，高閔琳認為，這種說法有點不精準，因為蔡英文和前總統陳水扁時代並不相同，首先陳水扁連任兩屆都是朝小野大，但蔡英文兩任都是國會過半；其次，陳水扁後期執政深受貪瀆案拖累，但蔡英文並沒有，所以說蔡英文跛腳的觀點並不準確。

高閔琳直言，蔡英文威望是否有受到折扣，就要看10月23日陳柏惟的罷免案，以及12月18日公投案的結果，這2個事件結束後才會是明確的時間點，否則現在談論時間都太早了。