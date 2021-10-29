陸委會主委邱太三在「中國大陸政經社會變遷動向」國際研討會，用英文致辭向對岸喊話，但從本質來說，根本是上錯舞台表錯情，並沒有真正謀求兩岸和平的誠意。

這篇以「止戈為武，共創台海繁榮和平」為題的演講，是在錯誤的場合，針對錯誤的對象，以錯誤的語言，表達錯誤的政治指控，提出毫無誠意的建議。

兩岸共通語言不是英文，邱太三使用英文對國際學者發表立場，再翻譯成中文向對岸喊話，讓人想起3Q立委在國會質詢，刻意用國防部長不習慣的語言，心態上就沒有誠意要讓對方傾聽，而是另有目的。

兩岸關係不睦，官方溝通協調中止，並不代表相互通報機制斷線，有話要說絕對可以送達對方。邱太三不此之圖，卻拿出「共享富裕」當導引，再提出「共享權力」來訓話，以當前大陸對台式民主的反感，北京會聽得進去？這些話存心講給別人聽。

邱太三呼籲逐步放寬交流管制，提議雙方恢復溝通以保障人民福祉；這真是神也是你，鬼也是你！陸委會要先反省，此岸設關卡人在先，何不單方面率先放寬，以便表示誠意？

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