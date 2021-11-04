日本首相岸田文雄承諾要用新資本主義解決日本經濟長期停滯的問題。新資本主義目標在讓「日本再次偉大」，「岸田經濟學」聽起來相當吸引人。

岸田主張經濟要成長，貧富差距要縮小，舊資本主義形式已不適合。日本經濟長期不振，2020年遭受新冠肺炎衝擊，GDP衰退4.6%。目前疫情緩解，但要回到2019年的水準還需要幾年時間。

日本經濟成長緩慢、通貨緊縮、收入與薪資水平停滯、貧富差距擴大，已經是20年的老問題。岸田新資本主義的本質，是要降低收入不平等，加速經濟發展。岸田將新資本主義簡化為「均富」，經濟成果要讓民眾看的到、吃的到，並解決低薪、失業等問題，要達成上述目標，就必須進行結構性改革。

經濟安全、防止關鍵技術外流，是日本國家安全的關鍵議題，岸田將積極作為，此外，日本政府將投資於創新、人工智慧及其他高競爭力的科技、資訊領域，維持技術領導者的國際地位。

中國是日本主要的經貿合作夥伴，日中關係取決於美國對岸田內閣的影響力。近年來中國投資環境出現不穩定因素，為了減少對中國的依賴，這幾年日本政府花錢讓一些高附加值產產業從中國轉移回日本或者其他國家，並重新布局東南亞國家投資市場，在東南亞建立新的產業鏈，同時與美國結盟，維持多條產業鏈平行運作模式。

岸田日前出席東協會議，就2023年在日本舉辦與東協領導人會議提出邀請，表達高度重視與東協關係之意，這是岸田積極落實「自由開放的印度太平洋」的具體展現。