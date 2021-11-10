日本今天舉行特別國會，第100任首相岸田文雄再度當選為第101任首相。岸田接下來將進行組閣，新內閣將在經過皇居舉行的首相任命儀式和閣員認證儀式後正式上路。

特別國會指的是眾議院解散進行選舉後所召開的會議。日本憲法規定，從眾議院被解散後所進行的選舉日起，30天內必須召開特別國會。本次眾議院大選已於10月31日進行投開票，岸田率領的自民黨取得過半數席次。

日本放送協會（NHK）報導，日本時間今天下午一時舉行特別國會，在此之前，岸田已在今天上午率全體閣員總辭。

眾議院全體會議首先舉行新任議長與副議長選舉，結果由77歲的自民黨前幹事長細田博之當選議長、72歲的立憲民主黨前經濟產業大臣海江田萬里當選副議長。

眾議院前議長大島理森與前副議長赤松廣隆，都未參選這次眾議院大選。

眾議院全體會議在選出新任議長與副議長後，舉行首相指名選舉，岸田文雄順利被指名為第101任首相；參議院全體會議也在稍後舉行的首相指名選舉中，選出岸田為第101任首相。

岸田接下來將在首相官邸與聯合執政的公明黨代表（黨主席）山口那津男會談，之後設置組閣本部，立即進行組閣事宜。

由於岸田內閣10月4日剛上路，雖然今天總辭，但除了外務大臣由岸田派的前文部科學大臣林芳正接任外，其餘閣員預料都將續任。

岸田今年10月4日才被眾參兩院指名為第100任首相，也是日本第64位首相；雖然從日本1885年實施內閣制以來，是值得紀念的「第100任」，但碰上眾議院隨後改選，讓第100任首相任期只有短短約一個月。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1101110