浩天宮「潛水媽」登玉山今天下午順利攻頂。（浩天宮提供）

台中市梧棲區浩天宮「潛水媽」登玉山祈福活動16日啟程，今天下午順利攻頂，眾人在玉山頂歡呼合影，預計今晚將抵達梧棲區，舉行接駕儀式後回宮安座。

浩天宮重建委員會副總幹事楊維智表示，「潛水媽登玉山」祈福活動今年已邁入第6年，以往都在5、6月公開擲筊方式徵選隊員，並於7、8月份舉行，今年受疫情影響，廟方未公開擲筊徵選隊員，只由他率領曾經單攻玉山信眾共10人準備上山，結果因玉山國家公園管理處封園，好不容易園區開放登山，又遇到颱風攪局，所以延到昨天才出發。

浩天宮指出，「潛水媽登玉山」祈福活動已於下午3：30順利攻頂，眾人在玉山頂歡呼合影還開直播，預計晚上6：30分抵達梧棲區文昌路，並舉行接駕儀式後回宮安座。

梧棲區浩天宮供奉媽祖，又稱「大庄媽」，2016年浩天宮開始重建，重建委員會發起「潛水媽登玉山」活動，號召信眾背著神像登山玉祈求重建圓滿順利。