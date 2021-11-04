初秋的蘇州飄著如同少女髮絲般的細雨，我跳下高鐵，走入這抹映照在江南水鄉的丹青水墨，這裡，和我想像中一樣寧靜。

沒有任何一個詞彙足以刻劃我心中的蘇州，青瓦白牆、亭台水榭、江楓漁火……這裡有無數個讓人流連忘返的理由，千百年來，無數的文人墨客在這裡留下了他們熱淚與夢華，然而，其中沒有任何一個字足以刻劃這座城市在我大半個成長歲月中的意義，因為這裡，有著一位我此生第一位深愛的女子。

那是一個晴朗的春天早晨，十六歲的她仔細地梳理自己的容顏，粉黛胭脂點綴了她的五官，卻掩飾不了內心幾近洶湧的期待與雀躍！因為她即將首次踏出幽暗的房門，面對那窗外世界的風光與美麗。

梳妝已畢，她早已按耐不住期待，推開房門，即使在這之前，她已經無數次想像過自己即將迎接的景色，但她此刻依舊被印入眼簾的美景驚歎！奼紫嫣紅、雨絲風片、煙波畫船……然而正當她陶醉在眼前的良辰美景的同時，一種莫名的憂傷也在她的心頭油然而生：自己青春年華，卻如同眼前的無邊春光，被斷井頹垣禁錮，這種哀傷伴隨著她回到了自己的房間，在狂喜與大哀的交錯使她在精神與體力上都受到重大的衝擊，她回到自己的房間，沉沉睡去，正等著她的，是一場將再次震撼她夢境，以及一場讓她從生到死，再由死重生的情癡。

她的名字叫杜麗娘，我與她的第一次相會，是在高中國文課上，情不知所起，一往而深，從那一刻起，這位出自《牡丹亭》中的女子走進了我的生命，她對愛情那超越生死與陰陽的執著、對生命美好境界的追求，成為我對人性的最極致的目標。

在接下來的成長歲月中，我窮盡所能地在芸芸眾生尋找著這個完美的形象，我把這個世界上所有音樂區分為「昆曲」和「非昆曲」，從求學到工作，我的人生似乎已經走在了尋找杜麗娘的路上。在瀏覽過無數張面孔之後，我把希望與目光投向了海峽彼岸的那座城：蘇州。

蘇州，是昆曲在六百年的傳承中最美麗的詮釋，不但大量的經典劇目中劇情的所在地就在蘇州，這座古城裡的園林黛瓦、人們的水靈秀氣，在在映襯著昆曲精緻的核心。

於是，跨越海峽到蘇州尋夢、尋曲、尋那驚夢的杜麗娘，成為我多年的夢想。就在今天，這個夢想即將成為現實。

由於在上海工作，我終於有機會來到蘇州，尋找那我魂牽夢縈了十多年的唯美。在蘇州站下車，我跳上出租車，直奔山塘街，這裡相傳是香山居士白居易擔任蘇州刺史時，興建山塘河後形成的古鎮。如今的山塘街仍舊是蘇州最繁華的街道之一，這裡能滿足人們對姑蘇城一切的印象，包括陪伴我成長歲月的那抹奼紫嫣紅。

綠水煙波，紅船翠柳，我踅過山塘路一徑的精緻，巷弄熙攘，人影婆娑，這裡有無數個吸引我駐足玩賞的繽紛，但我的目標很明確：那路頭的一家茶館。

就當我即將來到大路盡頭時，突然一陣仙音入雲，打那人潮之上的穹頂裊裊而來，彷彿是六百年前的一往情深，召喚著我的柔情似水。

我知道，我到了。

跨過一座小橋，我來到一家茶樓前，這裡緊臨山塘街旁的潺潺流水，外觀並不特別醒目，但就在這裡的二樓，是一處完整還原古代戲樓的洞天。幾張方桌、分寸舞台，戲中人與觀眾毫無距離，在這裡，可以欣賞到最純粹的梨園雅韻。

我在靠舞台最近的位子坐下，夥計送上一杯清茶，我幾乎無法抑制自己的興奮，那個在教室中第一次被湖山石畔的香魂驚艷到熱淚盈眶的高中生，彷彿重現我的眼前，十二年後的今天，我終於要與她見面了，杜麗娘，一生愛好是天然。

一聲響鑼，一曲清笛，出將門前紅簾輕擺，一個嬌矜的身影款款亮相。

是她！杜麗娘，跨過將近二十年，是哪處曾相見？相看儼然，早難道好處相逢無一言。卻見她一把折扇在手，繡口吟哦：「不到園林，怎知春色如許？」一切正如這些年來我每一個在早晨的夢醒時分的懷想，她絲絲入扣地演示出我心中對人間的美好：

「原來奼紫嫣紅開遍，似這般都付予斷井頹垣，良辰美景奈何天，便賞心樂事誰家院……」

中華五千年來美麗的極致，與我人生中經歷的美麗與哀愁，在這一刻登峰造極，卻又溫潤如玉。「今朝豈無前朝事？座中常有戲中人」，此刻的蘇州與六百年前的臨安，哪一個離我更近；當年在台灣的高中課堂與如今曲牌下的驚夢，哪個離我更遠、更真，我已無法分辨，也不願分辨。

一折戲過去，我的茶已透涼，我的眼滿是淚痕，我彷彿圓滿了一個徜徉了太久的緣。臨去前，我再次回頭看了一眼那笙歌散盡遊人去的戲台，那裡空曠悠然，一如往昔，也許，每個人的心中都有這麼一個方寸舞台，生旦淨丑，扮演著形形色色的人格，伴隨世人走過滾滾紅塵，你方唱罷我登場。

晚間的山塘街萬家燈火，遊船輝映，我如夢初醒，又似悄然入夢，把自己埋沒在人潮中。

清波渡月、花影護魚，如同那一年的遊園驚夢，閒看韶光，如花美眷。(馬叔安)

本文來源:兩岸青年公眾號

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