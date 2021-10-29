蔡英文總統接受美國媒體訪問，證實美軍來台協訓，認為台灣若受到攻擊，「深信」美國會馳援台灣。她奮力挑釁北京，對岸卻只以國台辦發言人層級不指名簡單回應。

近年中美兩強交鋒，美方屢次宣稱台海周邊軍力不及共軍，製造危機意識，近日更頻頻放話，指稱東沙情勢危急，企圖將台灣當成誘餌，希望北京提早決戰，走入另個襲擊珍珠港情境，讓美國獲得對中國出兵的口實。

北京看穿華盛頓戰略詭計，不願隨之起舞，早就表明是戰略定力的考驗；並認定兩岸情勢大局已定，綠營扈從美國配合演出，已喪失自主意志，因此對於蔡英文論述發言，根本就懶得搭理。

綠營經營對美關係並刻意高調對外揭露，對內為爭取選票並壯膽氣，對外用以向北京示威，並綁架華府對外政策，讓其與北京往來時，必須顧及對台承諾；自認為美中台棋局棋手，企圖翻雲覆雨掌控局勢。

但大國博弈自有運行軌跡，操控棋局端賴實力，從北京與華盛頓對台北重鹹重辣政治言語冷漠應對，綠營難道看不出苗頭不對？當棋子放話揭密無法改變棋局時，還能硬幹下去嗎？

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