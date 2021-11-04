大陸軍事活動近日頻繁，不少網媒還傳播一則各地解放軍人民武裝部向預備役退伍軍人發送的簡訊截圖，引起國內關注，甚至被解讀為對台動武前兆。對此，中華戰略學會研究員張競今表示，關鍵是兩岸關係不睦影響人心，才會讓社會大眾被此種有違軍兵基本原則之軍事活動樣態唬弄，但若認真思考，就會馬上理解是虛驚一場，因大陸8日就要召開中共第十九屆六中全會，北京不會在此時對台動武。

張競今（4日）在臉書分析，下周8日大陸要在北京召開中共第十九屆六中全會，在重大黨政集會召開前夕，北京決策高層應無可能在此時發動對台動武用兵；其次就是若要對台動武，軍事集中調動過程必然會要注重行動保密，哪有可能如此招搖過市，刻意擺出節慶遊街架勢引人注目，提供台灣掌握預警情報機會。

張競指出，「大軍未動、糧草先行」是千古不移道理，假若真是要透過遠程機動進軍台灣，相關物資與輜重物料，再加上彈藥、油料與補給品，早就會透過輸運車輛川流不息，運送到物資轉運指定地點，而且其數量必然堆積如山，但是目前所看到軍事輸運與車輛機動樣態，看來都不像是要出遠門打硬仗，與實際用兵具有明顯差距。

此外，張競直言，對台動武必然是要靠三軍總動員之聯合作戰，不會只靠陸軍兩棲合成旅唱獨角戲，所以在沒有海空軍戰機與艦艇配套動員，開始進駐海峽周邊海空軍基地，實施戰略集中前，確實不必過度反應。

張競最後分析，解放軍陸軍兩棲合成旅就配備兩棲機甲車輛來看，顯現出具有兩棲涉渡兵力投射作戰能力，但適用於江河涉渡作戰與岸至岸兩棲涉渡，畢竟是與由海軍兩棲艦艇裝運，在敵方海岸登陸目標區外泛水，編成舟波隊形對陸進行兩棲攻略有所不同，同時其所現身城市，亦無海軍兩棲艦艇裝儎作業碼頭，甚或是民用滾裝貨輪專用碼頭，因此其活動必然就沒有搭乘船舶遠程機動渡海攻台之後戲可唱，所以確實不必無謂緊張。

張競最後感嘆，為人不做虧心事，夜半敲門心不驚，兩岸關係發展步步趨向衝突，如此捕風捉影到杯弓蛇影地步，其實也真是不令人意外。