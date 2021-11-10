大陸方面宣佈依法懲戒蘇貞昌等「台獨」頑固分子，陸委會表示，將研議適時採取必要反制；也有台商擔心，恐被誤傷而影響其在大陸的投資以及兩岸正常的經貿往來。國台辦發言人朱鳳蓮今天（10日）在例行記者會中回應，從根本上看，這將有利於促進兩岸正常經貿往來，有利於保障廣大台灣同胞的合法權益。

國台辦發言人朱鳳蓮5日發布「答記者問」，首度直接點名蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮「台獨頑固分子」名單，稱大陸方面將依法懲戒。今天（10日）在國台辦例行記者會中，成為兩岸媒體的提問焦點。

由於國台辦公佈的懲戒「台獨」頑固分子措施包括「絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利」，許多台商擔心被此措施誤傷。朱鳳蓮表示，對「台獨」頑固分子及其金主等主要支持者依法予以打擊，目的正是為了遏制「台獨」分裂行徑、維護台海和平穩定。她說，「從根本上看，這將有利於促進兩岸正常經貿往來，有利於保障廣大台灣同胞的合法權益。」

還有台灣學者評論，「台獨」頑固分子清單的制裁一出來，會讓很多與大陸有業務往來的台灣企業不敢捐錢給綠營候選人。大陸「一刀切」的方式，可能會讓很多大陸台商產生寒蟬效應。

朱鳳蓮表示，實際上不存在「一刀切」的做法。大陸方面說得很清楚了，對「台獨」頑固分子及其金主等主要支持者依法進行打擊，目的是為了遏制「台獨」分裂，為了維護台海和平穩定，為了保護兩岸民眾的權益。

朱鳳蓮強調，與「台獨」頑固分子存在直接或間接關係的機構、企業，以及為「台獨」頑固分子謀「獨」行徑提供支持者，才在限制之列。所以從根本上看，這將有利於促進兩岸正常的經貿往來，有利於保障廣大台灣同胞的合法權益。